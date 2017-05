Iran droht Pakistan und Saudi-Arabien mit Angriffen

Tonfall wird schärfer. - © AP

Der Tonfall zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ist am Sonntag schärfer geworden. Der iranische Verteidigungsminister Hossein Dehghan drohte mit einem Angriff, der im Königreich “keinen Ort außer Mekka und Medina unberührt” lassen werde, sollte die Regierung in Riad “etwas Ignorantes unternehmen”. Auch in Richtung Pakistan wurden Drohungen ausgesprochen.