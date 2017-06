Iran bombardiert IS-Stellungen in Syrien

Der Iran "rächt" sich für die IS-Anschläge in Teheran am 7. Juni - © FARS NEWS

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben am Sonntagabend Raketen auf Stellungen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien abgefeuert. Die Angriffe auf die Basis der Terroristen in Deir Ez-Zor sei “die Rache” für die IS-Terroranschläge am 7. Juni in Teheran, so die IRGC laut Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag.