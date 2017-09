Iraks Truppen starten Anti-IS-Offensive an Syriens Grenze

In Flugblättern wurden IS-Kämpfer in der Region Akashat, am Grenzposten Al-Qaim sowie in den Städten Ana und Rawa zur Aufgabe aufgefordert. Auch auf der syrischen Seite der Grenze ist der IS massiv unter Druck. In getrennten Einsätzen waren vor einer Woche von den USA unterstützte Aufständische sowie Soldaten von Machthaber Bashar al-Assad auf die radikal-islamische Miliz vorgerückt. Ziel der Offensive ist es, den IS nördlich und östlich des Euphrat zu vertreiben.

Das 2014 vom IS ausgerufene Kalifat im Irak und Syrien ist faktisch bereits im Juli mit der Rückeroberung der irakischen Großstadt Mosul untergegangen. Die Städte in der Grenzregion zu Syrien sowie die nördliche Provinz Hawija sind die letzten noch vom IS kontrollierten Zentren im Irak. In Syrien haben Assads Truppen nach Angaben seines Verbündeten Russland mittlerweile wieder 85 Prozent des Staatsgebiets unter ihrer Kontrolle.

(APA/ag.)