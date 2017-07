Iraks Sicherheitskräfte in IS-Hochburg Mosul kurz vorm Ziel

Irakische Streitkräfte in der zerstörten Altstadt Mosuls - © APA (AFP)

In der ehemaligen IS-Hochburg Mosul steht die irakische Armee offensichtlich kurz vor der Eroberung der kompletten Stadt. Dem irakischen Staatsfernsehen zufolge haben Soldaten am Sonntag das Flussufer des Tigris am letzten Zufluchtsort der Jihadisten im Westteil der Stadt erreicht.