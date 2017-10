Iraks Ex-Präsident Talabani gestorben

Talabani starb in Deutschland - © APA (Archiv/AFP)

Iraks Ex-Präsident Jalal Talabani ist tot. Der kurdische Politiker starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Deutschland, wie Vertreter seiner Patriotischen Union Kurdistans (PUK) mitteilten. Talabani, der sich als Staatspräsident von 2005 bis 2014 für die Versöhnung der Volksgruppen eingesetzt hatte, litt seit Jahren unter Gesundheitsproblemen.