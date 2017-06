Iraks Armee meldet Einkesselung des IS in Mosul

Irakische Armee zieht den Ring immer enger - © APA (AFP)

Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben die Extremistenmiliz Islamischer Staat in der Altstadt von Mosul eingekesselt. Eine gepanzerte Division habe den Bezirk Al-Shifaa eingenommen und damit den Ring geschlossen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Streitkräfte. Die Altstadt im Westen von Mosul ist das letzte Gebiet, das den Islamisten in ihrer ehemaligen Hochburg geblieben ist.