Irakischer Premier: Kurden-Referendum “Spiel mit dem Feuer”

Plakat mit Aufruf zum Referendum in der Stadt Kirkuk - © APA (AFP)

Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hat in eindringlichen Worten vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum in den nördlichen Kurdengebieten seines Landes gewarnt. Das Referendum sei ein “Spiel mit dem Feuer”, sagte al-Abadi nach irakischen Medienberichten. In der kurdischen Stadt Kirkuk starben unterdessen am Samstag zwei Menschen bei einem Anschlag mit einer Autobombe.