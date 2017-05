Irakische Truppen rückten in IS-Viertel in Mosul vor

Über Flugblätter werden die Bewohner zur Flucht aufgefordert - © APA (AFP)

Bei ihrer Offensive auf mehrere noch von der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) kontrollierte Stadtviertel von Mosul kommen die irakischen Regierungstruppen nach eigenen Angaben voran. Die Soldaten seien inzwischen bis in die Zielgebiete vorgedrungen, teilte ein Sprecher des Einsatzkommandos am Montag mit.