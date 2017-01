Irakische Truppen kündigen Offensive auf West-Mosul an

Nun soll auch der Westen der Großstadt fallen - © APA (AFP)

Die irakische Armee bereitet nach eigenen Angaben eine Offensive gegen die IS-Miliz im Westteil der Großstadt vor. Der Angriff werde in den nächsten zwei bis drei Tagen gestartet, kündigte ein Kommandant am Dienstag im irakischen Fernsehen an. Der stellvertretende Sprecher des irakischen Parlaments verkündete die Eroberung Ost-Mosuls am Montagabend nach einem Treffen mit Premier Haider al-Abadi.