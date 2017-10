Irakische Truppen dringen in IS-Bastion Hawija vor

Dem IS gehen die Rückzugsmöglichkeiten aus - © APA (AFP)

Irakische Truppen sind am Mittwoch in eine der letzten Bastionen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorgedrungen. Einheiten der Armee und der Polizei hätten eine Großoffensive gestartet, um das Stadtzentrum von Hawija und die benachbarte Stadt Ryad zu befreien, erklärte Generalleutnant Abdel Amir Yarallah.