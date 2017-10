Irakische Schiitenmilizen ziehen sich aus Kirkuk zurück

Sie hätten behauptet, irakische Truppen würden Kurden töten, die nach Kirkuk zurückkehrten. Die irakische Armee und die Schiitenmilizen hatten in dieser Woche die ölreiche Provinz Kirkuk und andere Gebiete von kurdischen Einheiten übernommen. Mit dem Vormarsch reagierte Iraks Zentralregierung auf Pläne der Kurden, einen eigenen Staat auszurufen. Bei den eingenommenen Gebieten handelt es sich um Regionen, auf die sowohl die Kurden als auch Bagdad Anspruch erheben. Zehntausende sunnitische Kurden flohen wegen des Vormarsches aus Kirkuk.

Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi ordnete am Mittwoch den Abzug aller Milizen aus Kirkuk an. Die Lage dort sei unter Kontrolle der Polizei, erklärte der Ministerpräsident. Die von Iran finanzierten Milizen waren in der Vergangenheit für Übergriffe auf Zivilisten verantwortlich gemacht worden. Die Spannungen zwischen der Mehrheit der Schiiten und den Sunniten gilt als eine der Ursachen für den Aufstieg der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak.

(APA/dpa)