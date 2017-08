Irakische Regierung meldet Rückeroberung von Tal Afar

Tal Afar war eine der letzten irakischen Städte in der Hand der IS-Miliz. - © APA (AFP)

Die irakische Regierung hat die vollständige Rückeroberung der Stadt Tal Afar von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verkündet. Die gesamte Provinz Niniveh sei damit unter Kontrolle der Regierungstruppen, erklärte Ministerpräsident Haidar al-Abadi am Donnerstag. Tal Afar war eine der letzten irakischen Städte in der Hand der IS-Miliz.