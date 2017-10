Irakische Kurden verschieben Wahlen um acht Monate

Spannungen lassen Wahlen nicht zu - © APA (Symbolbild/AFP)

Wegen der Krise mit der Zentralregierung in Bagdad haben die irakischen Kurden die Parlamentswahl um acht Monate verschoben. Der Termin der Präsidentenwahl werde in Kürze bekannt gegeben, sagte ein Abgeordneter nach einer Parlamentssitzung am Dienstag.