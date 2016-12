Irakische Armee startet neue Offensive im Kampf um Mosul

Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben die nächste Phase im Kampf um die IS-Hochburg Mosul gestartet. In der aktuellen Operation gehe es darum, die östlichen Stadtviertel von der Terrormiliz zu befreien, teilte der Kommandant der Kampagne, Abdul Amir Rashid, am Donnerstag mit. An der Militäroperation seien Armee, Anti-Terroreinheiten und die Polizei beteiligt.

Die Offensive auf Mosul wird von kurdischen Kräften und der US-Luftwaffe unterstützt. Einige Stadtviertel östlich des Tigris, der die Stadt teilt, konnten bereits eingenommen werden. Die im Oktober gestartete Offensive gegen den IS in der nordirakischen Stadt Mosul war zuletzt ins Stocken geraten. Grund dafür sind nach Angaben der irakischen Armee schlechtes Wetter und der Widerstand der Jihadisten in den von vielen Zivilisten bewohnten Vierteln. Der IS hatte Mosul 2014 unter seine Kontrolle gebracht. Die Stadt gilt als die letzte Bastion der Terroristen im Irak. (APA/dpa)