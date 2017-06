Irakische Armee nahm weiteres Viertel in Mosul vom IS ein

Das Viertel liegt in der Nähe der symbolträchtigen Großen Al-Nuri Moschee, die der IS in der vergangenen Woche gesprengt hatte. IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi hatte sich in dem Gebäude vor rund drei Jahren bei einer Freitagspredigt das erste Mal öffentlich gezeigt.

Die Offensive irakischer Regierungskräfte auf die IS-Hochburg Mosul hatte im vergangenen Oktober begonnen. Die Extremisten halten mittlerweile nur noch wenige Viertel im Westen der Stadt.

Dort leisteten die verbliebenen IS-Kämpfer aber mit “typischer Brutalität” Widerstand, weil sie nichts mehr zu verlieren hätten, sagte der Vize-Kommandant der US-geführten Anti-IS-Koalition, Generalmajor Rupert Jones, in einer Telefonschaltung mit Journalisten. Die endgültige Befreiung Mosuls rücke dennoch immer näher.

Am Sonntag hatten die Extremisten einen Gegenangriff in dem bereits befreiten Viertel Al-Tanak in Westmosul gestartet. Dieser sei jedoch zurückgeschlagen worden, teilte die irakische Armee mit.

(APA/dpa)