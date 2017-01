Irakische Armee in Mosul weiter auf dem Vormarsch

Irakische Armee will Geländegewinne ausbauen - © APA (AFP)

Irakische Elite-Soldaten rücken in der IS-Hochburg Mosul immer weiter vor. Am Mittwoch habe es Kämpfe mit der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat unter anderem in der Nähe des Flusses Tigris gegeben, erklärte das Militär. Damit sollten Territorialgewinne der vergangenen Tage ausgebaut werden.