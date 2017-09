Irakische Armee griff IS-Bastion nahe Syrien an

Die irakischen Regierungstruppen haben am Dienstag eine Offensive auf eine der letzten Bastionen der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) nahe der syrischen Grenze gestartet. Infanterieeinheiten und Panzerfahrzeuge rückten mit Unterstützung schiitischer Milizen auf die Ortschaften Anah und Rayhana vor. Fahrzeuge mit Maschinengewehren gingen in Stellung, um den Vormarsch abzusichern.

Anah ist eine der letzten Ortschaften an der syrischen Grenze, die noch von den Jihadisten kontrolliert werden. Nach der Einnahme von Anah sind Rawa und Al-Qaim die nächsten Ziele der Armee. Im Irak kontrolliert die IS-Miliz sonst nur noch die Stadt Hawiya. Auch auf der syrischen Seite der Grenze stehen die Jihadisten unter Druck, da die Truppen von Präsident Bashar al-Assad sowie kurdische Milizen mit Unterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition auf die Stadt Deir ez-Zor vorrücken, die noch in Teilen von der Extremistengruppe gehalten wird. (APA/ag.)