Irakische Armee feiert Eroberung Mosuls mit Militärparade

Der Regierungschef hatte am Montag den Sieg über die Terrormiliz “Islamischer Staat” in Mosul erklärt und eine Feierwoche ausgerufen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen noch weiter Kämpfe aus dem Westen der ehemaligen Millionenstadt gemeldet.

Der IS hatte Mosul im Juni 2014 überrannt und von dort aus große Teile des Iraks eingenommen. Im vergangenen Oktober begann eine Offensive irakischer Sicherheitskräfte. Mit Mosul hat der IS seine größte Hochburg im Irak verloren. Die Extremisten kontrollieren in dem Land nur noch wenige Orte und Gebiete an der Grenze zu Syrien.

(APA/dpa)