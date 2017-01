Irakische Armee erreichte zweite Tigris-Brücke in Mosul

Irakische Sicherheitskräfte rücken gegen IS vor - © APA (AFP)

Eine Spezialeinheit der irakischen Armee ist nach Militärangaben im Kampf gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) in Mosul am Ostufer des Tigris auf die zweite Brücke vorgerückt. Sie führe ihren Angriff von Süden aus, während andere Einheiten weiter nördlich versuchten, das Gelände der Universität einzunehmen, teilte die Armee am Freitag mit.