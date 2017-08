Irakische Armee eroberte Tal Afar von IS zurück

Das Gemeinsame Einsatzkommando (JOC) zum Kampf gegen den IS im Irak teilte am Sonntag mit, irakische Einheiten hätten auch die beiden letzten noch unter IS-Kontrolle verblieben Viertel von Tal Afar eingenommen. Es gebe aber noch Widerstandsnester der IS-Miliz, vor allem im Norden der Stadt. Tal Afar liegt etwa 70 Kilometer westlich der zweitgrößten irakischen Stadt Mossul und galt als eine der letzten urbanen Bastionen des IS im Irak. Mossul hatten die Dschihadisten Anfang Juli verloren.

Die irakische Armee hatte ihre Offensive auf Tal Afar am 20. August begonnen und war nach und nach auf die Stadt vorgerückt. Dort verschanzten sich zuletzt noch rund tausend Kämpfer der Jihadistenmiliz. Tal Afar zählte vor der Einnahme durch den IS im Jahr 2014 rund 200.000 Einwohner, überwiegend schiitische Turkmenen.

Nächstes Ziel der Anti-IS-Koalition ist die Rückeroberung der 15 Kilometer nördlich von Tal Afar gelegenen Ortschaft al-Ayadieh. Diese liegt auf dem für die Jihadisten einzig möglichen Fluchtweg zwischen Tal Afar und der syrischen Grenze.

(APA/ag.)