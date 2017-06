Iraker bejubelten erstes Heimspiel im eigenen Land seit 2013

Fans freuten sich auch über 1:0-Heimsieg gegen Jordanien - © APA (AFP)

Erstmals seit rund vier Jahren hat Iraks Fußballnationalelf am Donnerstag ein Heimspiel im eigenen Land ausgetragen und damit unter seinen Fans große Freude ausgelöst. “Diese Erfahrung war nach allen Maßstäben ein Erfolg”, jubelte Iraks Vize-Präsident Usama al-Nudschaifi am Freitag in einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite.