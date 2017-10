Irak rückt auf kurdisch kontrolliertes Gebiet vor

Irakische Truppen bei Kirkuk auf dem Vormarsch - © APA (AFP)

Irakische Truppen sind nach Angaben des Staatsfernsehens in von den kurdischen Peschmerga-Einheiten kontrollierte Gebiete der irakischen Provinz Kirkuk eingedrungen. Dies habe Ministerpräsident Haidar al-Abadi angeordnet. Demnach wurden große Teile Kirkuks am Montag in der Früh ohne Gefechte mit den Peschmerga-Truppen erobert. Dies wurde von kurdischer Seite bestritten.