iPhone X: Top-Funktion versagt bei Vorführung

Als Apple-Manager Craig Federighi das Funktion erstmals vor den rund 1.000 Anwesenden vorführen wollte, funktionierte Face ID nicht. Sein Gesicht wurde nicht erkannt und das Gerät entsperrte nicht. Insgesamt versuchte er es drei Mal vergeblich, ehe er auf das Back-Up-Modell wechselte, bei dem das Feature einwandfrei funktionierte.

Auf sozialen Netzwerken machte die Panne daraufhin sofort die Runde:

Craig Federighi’s first attempt at FaceID using iPhone X at the stage. And it fails!!

