IOM rettete seit April tausend Flüchtlinge in der Sahara

Menschenschmuggler nutzen immer riskantere Routen - © APA (AFP)

In der Wüste des Sahel-Staats Niger sind nach UNO-Angaben seit April rund tausend Flüchtlinge gerettet worden, die von Schleppern in hilfloser Lage ausgesetzt worden waren. Die Menschenschmuggler nutzten immer riskantere Routen, um die Migranten in Richtung Europa zu bringen, teilte die UNO-Migrationsorganisation IOM am Mittwoch nach einer Erkundungsmission in die Region mit.