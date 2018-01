IOC reduzierte Pool startberechtigter russischer Athleten

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Freitag die Reduktion des bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang startberechtigten Pools von russischen Athleten vorerst beträchtlich reduziert. Von 500 vorregistrierten Sportlerinnen und Sportlern sind vorerst nur 389 zugelassen.

Nach intensiven Wochen einer unabhängigen Untersuchungsgruppe, in der jeder einzelne Athlet durchleuchtet wurde, ist ein Pool von sauberen Sportlern gebildet worden. Diese könnten als “Olympischer Athlet aus Russland” (OAR) starten. Mehr als 80 Prozent dieser Sportler haben an den Spielen 2014 in Sotschi nicht teilgenommen, was zeige, dass es sich um eine neue Generation russischer Athleten handle, hieß es in einer IOC-Aussendung vom Freitagabend.