Investitionsreiches Jahr

Bürgermeister Christian Gantner und sein Team sehen einem investitionsreichen Jahr entgegen. Mit dem Zubau der Feuerwehrgarage und einem dazugehörenden neuen Tanklöschfahrzeug im Ortsteil Wald a. A. investiert die Gemeinde Dalaas in die Sicherheit der Waldner Bevölkerung. Mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorwiegend im Ortsteil Dalaas und der Errichtung eines Gehsteiges im Zwischenbereich Außer- und Innerwald investiert sie weiter in die Sicherheit der Bevölkerung. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch den Umstieg auf LED entlang der Landesstraße L97 wird in drei Abschnitten in den Jahren 2017 bis 2020 ausgeführt. Im Zuge der Errichtung des Gehsteiges im Bereich Wald a. A. muss die Straßenbeleuchtung versetzt werden und wird somit gleichzeitig ebenfalls mit LED ausgestattet.

Zuwanderung

Weiters ist Bürgermeister Christian Gantner die Weiterführung der Wohnbauoffensive ein wichtiges Anliegen. „Wir möchten die Zuwanderung forcieren und können mit dieser Wohnbauoffensive Wohnraum schaffen“, so Bürgermeister Christian Gantner. Der Beitritt zum e5-Landesprogramm war ein Meilenstein der Gemeinde Dalaas. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschusses der Gemeinde unterzeichnete Bürgermeister Christian Gantner die Beitrittsvereinbarung. Der Gemeinde Dalaas gelangen in der Vergangenheit schon einige Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Unter anderem wurden mittels innovativen Bürgerbeteiligungsprojekten die Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung in Wald a. A. oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Volksschule Wald verwirklicht. In der Gemeindestube selbst wird nun ein e5-Team gegründet. Ziel soll es sein, dass nicht nur die Gemeinde und die Umwelt, sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde von diesem Programm profitieren.