Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren

In der Gemeinde Mittelberg wird am hochwassersicheren Ausbau des Dürrenbodenbachs gearbeitet. In den vergangenen Jahren ist es dort nach Starkniederschlägen immer wieder zu Überschwemmungen und Hangrutschungen gekommen, die das Siedlungsgebiet sowie die Verkehrswege bedroht und beschädigt haben. Durch Sofortmaßnahmen konnte der Rutschhang gesichert werden. Nun werden eine leistungsfähige Wasserableitung errichtet und beschädigte Sicherheitsvorrichtungen saniert. Die Gesamtkosten für dieses Projekt liegen bei über 1,3 Millionen Euro.

Instandhaltungsarbeiten in Kennelbach

Am Luxerbach in der Gemeinde Kennelbach muss eine beschädigte Verrohrung instandgesetzt werden, um die Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Ein Teil der Verrohrung wird saniert, ein weiterer Teil muss vollständig erneuert werden.

Gebaut wird auch am Tobelbach in der Gemeinde Alberschwende. Nach starken Niederschlägen im Juli wurde ein Durchlass bei der L200 beschädigt. Da seine Sanierung nicht mehr möglich ist, muss eine neue Verrohrung mit Ein- und Auslaufbauwerken errichtet werden.

Schutz der vor Ort lebenden Bevölkerung

Bei diesen wichtigen Investitionen gehe es um den Schutz der vor Ort lebenden Bevölkerung, sagt Landeshauptmann Wallner. Gleichzeitig werden mit der finanziellen Unterstützung des Landes die Gemeindekassen entlastet: “Das Land wird auch künftig ein starker und verlässlicher Partner der heimischen Gemeinden bleiben”, stellt Wallner klar. Die Ausgaben in den Bereichen Wildbach- und Lawinenverbauungen sowie Hochwasserschutz seien unverzichtbar, führt Landesrat Schwärzler aus. “Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Der Schutz von Siedlungsräumen und der betrieblichen Infrastruktur zählt deshalb zu unseren vordringlichsten Aufgaben”, so Schwärzler.

(VLK/red)