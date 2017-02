Investition in Zauberberg Furx lohnte sich

Seit Anfang Jänner ist der Skilift Furx samt dem Zauberteppich in Betrieb und findet großen Anklang. „Das Skigebiet wird doppelt so gut angenommen wie früher. Es geht alles in die optimale Richtung“, freut sich Zwischenwasser Gemeindesekretär Jürgen Bachmann über die tolle Entwicklung. Neben den einheimischen Wintersportlern kommen auch viele Urlaubsgäste aus Deutschland und der Ostschweiz nach Furx um sich der sinnvollen Freizeitbeschäftigung dem Skisport zu widmen. Drei Mitarbeiter der Gemeinde Zwischenwasser und eine Hilfskraft sorgen für perfekte Rahmenbedingungen, vor allem der moderne Zauberteppich ist eine Bereicherung auf allen Linien. Vor allem in den Semesterferien mit den ausgebuchten Skikursen hofft man auf viele Tagesgäste aus dem In- und Ausland. Der Winterbetrieb in Furx ist bis Mitte März geplant.