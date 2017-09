Fast tausend Jugendliche lernten Sportarten kennen

VIDEOS INTERVIEWS MIT FUNKTIONÄREN, POLITIKER UND SPORTLERN IN RANKWEIL BEIM ASVÖ SPORTTAG

Kaiserwetter und eine Traumkulisse wurde beim perfekt organiserten ASVÖ Sporttag, welcher vom Allgemeiner Sportverband Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil veranstaltet wurde, geboten. „Das erste Kennenlernen und die Bestandaufnahme der knapp zwanzig Rankweiler Sportvereine stand bei den Kids natürlich im Vordergrund. Aber nicht nur für die jungen Sportler war es von großer Bedeutung, auch dass die Eltern sich ein Bild vom Klub machen konnten, was so alles läuft. Fünfzig Prozent aller Rankweiler Sportvereine haben sich auf höchster Stufe der Öffentlichkeit präsentiert. Hut ab, was die Vereine so Großartiges leisten. Deshalb legt die Marktgemeinde Rankweil auch einen großen Wert auf die Nachwuchsförderung und die Unterstützung für die Klubs ist dementsprechend gewaltig“, sagt Rankweil Sportgemeinderat Helmut Jenny und richtete insbesondere den Dank zur professionellen Abwicklung an den ASVÖ Vorarlberg. Mit großem Applaus und Standing ovations wurden die mustergültigen Klasse-Vorführungen vom Tanzverein Branner Rankweil, Karateclub Rankweil, Volleyballverein Rankweil, Capoeira und dem Eissportverein Rankweil von den Zuschauern sehr geschätzt. Viel Lob und Anerkennung ernteten alle Sportvereine von Rankweil, egal ob sie im Winter oder Sommer ihren Schwerpunkt haben. Der Golfsport boomt auch in Rankweil, denn die junge Generation hat sich längst für diese Trendsportart entschieden. Die Turnerschaft Rankweil, RW Rankweil und der Schiklub Rankweil haben wohl die meiste Anzahl an jungen aktiven Vereinsmitgliedern, aber ohne die vielen ehrenamtlichen Funktionäre in all den Klubs wäre ein solcher Umfang erst gar nicht möglich. VN-TK