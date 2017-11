Interview mit Teilzeitbürgermeister Markus Flatz

Ideale Zusammensetzung gefunden

BM Markus Flatz : Wir waren alle gespannt, wie das in Wirklichkeit ablaufen würde. Das Hauptthema ist sicherlich die Koordination mit den Vorständen. Die Arbeit muss gut verteilt werden, ein laufender Austausch und eine enge Zusammenarbeit ist notwendig. Es funktioniert sehr gut und ich bin mehr als zufrieden.

Sie werden von einem Vorstandsteam unterstützt, wie sieht das in der Praxis aus?

BM Markus Flatz : Ich habe vier geschäftsführende Vorstände an meiner Seite, sie sind Fachleute auf ihrem zugeteilten Gebiet. Sie unterstützen mich hier in allen Belangen. Ich finde, dass wir eine ideale Zusammensetzung gefunden haben.

BM Markus Flatz : Am Anfang hatten die Schüler, für mich erfreulich, die Befürchtung, dass ich bald nicht mehr ihr Lehrer sein werde. Jetzt wo ich nach wie vor drei Halbtage unterrichte, interessieren sie sich immer wieder für die Neuigkeiten aus der Gemeindestube.

Welchen Aufgaben und Herausforderungen muss sich die Gemeinde Schwarzenberg in absehbarer Zukunft stellen?

BM Markus Flatz : Ein für mich wichtiger Punkt ist, dass die Gemeinde Schwarzenberg darauf achten muss, nicht eine reine Pendlergemeinde zu werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben, dass unsere Handwerker ihr besonderes, oft schon als Kunsthandwerk geltendes Wissen, an die Jungen weitergeben. Dienstleistungen und günstiger Wohnraum müssen geboten werden. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass Schwarzenberg weiterhin eine familienfreundliche Gemeinde ist und bleibt.

BM Markus Flatz : Bürgernähe und Menschlichkeit ist mir wichtig. Ein weiteres Ziel ist sicher die Finanzkraft zu erhalten, dazu gehört berechenbare Verlässlichkeit. Wir kümmern uns um Kinderbetreuung und Schule und in der Jugendarbeit wollen wir Möglichkeiten und Raum für die jugendlichen Bedürfnisse schaffen. Ich wünsche mir, dass in Schwarzenberg konstruktiv miteinander geredet und zusammengearbeitet wird.

BM Markus Flatz: In unserem denkmalgeschützten Dorfzentrum, auf das wir zu Recht stolz sind, wird sich äußerlich nicht viel verändern, dennoch gibt es Veränderungen gerade im Bereich der Gastronomie. Nach dem Tod des legendären Ochsenwirtes Franz Sieber gibt es für das Gasthaus Ochsen eine Nachfolgeregelung aus der Verwandtschaft heraus. Es ist erfreulich, dass die neuen Gastwirte die nötigsten Umbaumaßnahmen treffen, um das Gasthaus weiterbetreiben zu können. Weiters übergibt der langjährige Hirschenwirt Franz Fetz die Geschäfte an seinen Sohn Peter Fetz. Dieser hat in Wien studiert und danach verschiedene Praktikas gemacht. Auch das Gasthaus Adler hat seit dem Sommer neue Pächter bekommen. Mein Wunsch wäre es, wenn die unteren Räumlichkeiten der Gasthäuser nicht nur während der Schubertiade sondern ganzjährig mit Dienstleistern und Verkaufsläden bewirtschaftet werden könnten.