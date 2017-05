Intersport Dornbirn feierte “Night Sale” mit 800 Kunden

Durch den Abend führte der ORF-Moderator Oliver Polzer. Knapp 800 Kunden und Partner sind der Einladung gefolgt und genossen einen außergewöhnlichen Abend. Unter den Gästen befanden sich die Bürgermeisterin der Stadt Dornbirn Andrea Kaufmann, Stadtrat Guntram Mäser, Heinz Huber (GF Mohren Brauerei), Herbert Kaufmann (Marketingobmann 3TälerPass), Markus Mäser (Fa. Atomic), Markus Vonbrül (Porsche Dornbirn), Peter Jochum (Inhaber Uhren Schmuck Jochum) sowie die Sportlerin Tamira Paszek.

Das Highlight des Abends war eine große Verlosung mit erstklassigen Preisen. Zu gewinnen gab es Intersport Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt € 2.100, eine Bruno Söhnle Uhr im Wert von € 1.200 von Uhren Schmuck Jochum, ein Porsche-Wochenende im Wert von € 911 von PorscheDornbirn, einen Atomix Racecarver G9 im Wert von € 900 zur Verfügung gestellt von Atomic, einen Bierbrautag in der Mohren Kreativbrauerei im Wert von € 744 und eine 3TälerPass-Saisonkarte für 2017/18 im Wert von € 445.

Eine weitere Besonderheit war die Charity zu Gunsten bedürftiger Dornbirner Familien. Dort wurden insgesamt € 675 gesammelt und von Intersport Dornbirn verdoppelt auf € 1.350. Die Summe wird an das Sozialamt der Stadt Dornbirn zur Weitergabe an kurzfristig in Not geratene Familien übergeben.