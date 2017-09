InterSky-Miteigentümer Wöhrl will Air Berlin übernehmen

Der deutsche Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl will es mit seinem Unternehmen Intro Aviation wieder einmal wissen. Wöhrl will nach übereinstimmenden Berichten mehrerer deutscher Medien die insolvente deutsche Fluglinie Air Berlin übernehmen. Wöhrl habe via Intro zusammen mit weiteren Investoren ein entsprechendes Angebot zur Übernahme gelegt, heißt es. Auch auf seiner eigenen Facebook-Seite berichtet Wöhrl gewohnt öffentlich über seine Absichten.

Miteigentümer bei InterSky

In Vorarlberg ist Hans Rudolf Wöhrl mittlerweile vielen Wirtschaftsinteressierten ein Begriff. Denn Wöhrl ist bekanntlich im Jahr 2012 bei der schon damals wirtschaftlich angeschlagenen Regionalfluglinie InterSky als maßgeblicher Miteigentümer und Investor eingestiegen mit dem Ziel, das Luftfahrtunternehmen nachhaltig in die Gewinnzone zu bringen. Die Firmengruppe Intro Aviation rund um Wöhrl war auch bei der Eröffnung des millionenschweren Insolvenzverfahrens über InterSky im November 2015 nach wie vor als maßgeblicher Miteigentümer (fast schon Mehrheitseigentümer) an Bord.

(wpa)