Interpol sagt Wildtier-Kriminalität den Kampf an

Der illegale Handel mit Elfenbein soll gestoppt werden - © APA (AFP)

Die internationale Polizeibehörde Interpol sagt der Kriminalität im Zusammenhang mit wild lebenden Tieren den Kampf an. Mit einem neuen Projekt solle gegen die organisierte Kriminalität in diesem Bereich zwischen Afrika und Asien vorgegangen werden, teilte die im französischen Lyon ansässige Behörde am Freitag mit.