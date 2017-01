Internetprovider fordern zentrale “Clearingstelle”

Aktuell müssen die Provider auf Basis von Abmahnschreiben der Rechteinhaber selbstständig entscheiden, ob eine Sperre zu setzen ist. Allerdings sieht man es als “Aufgabe des Staates, ein Verfahren zu etablieren, in dem (…) ein bestmöglicher Interessensausgleich garantiert wird”. In der Studie wird empfohlen, die Clearingstelle in der Telekom-Control-Kommission einzurichten und weiters zeitliche Befristungen sowie jährliche Berichte über Anzahl und Umfang der Sperren anzudenken.

(APA)