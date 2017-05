Internet im Flieger: AUA verrechnet bis zu 12 Euro

Alle 31 Airbusse wurden technisch umgestellt - © APA

Ab sofort können Kunden der AUA auf bestimmten Kurz- und Mittelstreckenflügen mit ihren Mobilgeräten auch das Internet benutzen. Das grenzenlose Surfen und Streamen am Himmel über Europa kostet zwischen drei und zwölf Euro zusätzlich. Ab sofort sind zwei und ab morgen weitere zehn Flugzeuge “online”, teilte die AUA am Dienstag mit. Telefonieren an Bord wird weiterhin nicht erlaubt sein.