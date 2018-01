Internationales Volleyballflair in Feldkirch

Beim Sparkassencup in Gisingen zeigten Nachwuchsvolleyballer ihr Können

Feldkirch. An insgesamt zwei Tagen präsentierten am vergangen Wochenende heimische und internationale Nachwuchsteams in der Sporthalle Oberau Volleyballsport vom Feinsten. Organisator Hans-Peter Schuler war es erneut gelungen echte Hochkaräter nach Feldkirch zu bringen. Besonders bei den Mädchen boten die beiden Teams aus dem französischen Mulhouse und dem italienischen Modena ein hochdramatisches Finale. Schlussendlich konnten sich die Französinnen im entscheidenden Tiebreak durchsetzen. Besonders beeindruckend, die jüngste Spielerin der Siegermannschaft war gerade einmal 14 Jahre, zahlreiche andere gerade 15 Jahre alt. Der unbedingte Siegeswille und die Qualität setzten sich gegen die kämpferischen Italienerinnen, trotz lautstarker Unterstützung ihres Fanclubs, durch. Einen tollen dritten Rang erreichten die Mädchen des VBC Höchst, sie gewannen das kleine Finale gegen die Alterskolleginnen aus Baden Württemberg.