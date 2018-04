"Internationales Storytelling Festival" im Mai und Juni

Das "Internationale Storytelling Festival" startet 2018 am 4. Mai in Graz und breitet seine Flügel bis in den Juni auf die Oststeiermark sowie Linz, Wien und Niederösterreich aus. Das Festival der Geschichten präsentiert Erzählkunst aus aller Welt und hat "Matineen der fantastischen Geschichten", "Wassermärchenkraft" oder auch den "MQ Story Marathon" im Programm, hieß es am Freitag.

Die Bühnen des Festivals sind 2018 neben Graz auch im oststeirischen Vorau, in Linz, in Wien sowie in Niederösterreich. Das Programm richtet sich sowohl an junge als auch erwachsene Zeitgenossen, die das Fantastische, Märchenhafte, Unglaubliche und Erstaunliche lieben. Geboten werden die Geschichten als mündliche Erzählung aber auch als Pantomime, Tanz, Figurentheater oder Clownerie.

Den Auftakt macht Graz ab 4. Mai mit der “Erzählenden Straße im Rathaus”. Als Schwerpunkt wird dabei heuer Schülern aus der ganzen Steiermark die Möglichkeit geboten, mit interessanten Persönlichkeiten direkt zu kommunizieren. Ab 16. Mai geht es dann erst so richtig los, denn da starten die “Matineen” für zusammen rund 2.100 Schüler – alle vier sind übrigens schon ausverkauft – und auch “Der Stoff aus dem die Märchen sind” bei Kastner & Öhler.

Am 18. Mai kann im Grazer Schauspielhaus die “Lange Nacht der Märchenerzähler” besucht werden oder auch am 19. Mai die “Märchenfabrik – eine fabelhafte Reise” im Grazer Ostbahnhof. Insgesamt stehen in der steirischen Landeshauptstadt 14 Programmpunkte am Plan. Ab 24. Mai geht es weiter nach Vorau, wo bis 2. Juni Geschichten erzählt werden.

Weitere Stationen des “Internationalen Storytelling Festivals 2018” sind Linz (“Linzstory” vom 26. bis 29. Mai), das Wiener Museumsquartier (“MagicStories” vom 31. Mai bis 1. Juni) und Bad Schönau, Gloggnitz und Schwarzenau unter dem Motto “Fabelhaft! Niederösterreich” (vom 25. Mai bis 3. Juni). “Was Sie hier erwartet, ist kein Bühnenspektakel, keine aufwendige Technik oder Regie, sondern ein einzelner Mensch, der nichts tut als erzählen”, beschreiben die Veranstalter. Das Festival feiert übrigens sein 30-jähriges Bestehen: 1988 fand die erste “Lange Nacht der Märchenerzähler” statt.

( S E R V I C E – “Internationales Storytelling Festival”, 16. Mai bis 3. Juni, )