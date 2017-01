Internationales Flair beim 23. Monsterkonzert

Dornbirn. Mit dem Aufmarsch der Guggamusiken am Samstag hat die närrische Zeit offiziell Einzug am Dornbirner Marktplatz gehalten. Neben Formationen aus Vorarlberg, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz gab es diesmal Verstärkung von der Insel. Die britische Formation „Frumptarn Guggenband“ begeisterte mit ihrer „schrägen Blasmusik“ die zahlreichen Zuschauer rund um den Marktplatz. Nach der Vorstellung der Gruppen spielte der Dornbirner Fanfarenzug zum Einzug in die St. Martinskirche auf. Der traditionelle Narrengottesdienst wurde heuer von den „Gmendr Gassafetza“ aus Deutschland und den „Frumptarn“ musikalisch umrahmt.

Farbenfrohes Fest

Nach dem Gottesdienst brachten die Guggamusiker den Marktplatz zum Beben. Im Anschluss an das farbenfrohe Spektakel in der Innenstadt begaben sich Fans und Formationen zum Messegelände, wo die Gugga-Formationen erneut Kostproben ihres Könnens gaben. Insgesamt waren siebzehn Formationen beim von den Emser Palast-Tätschern organisierten Event dabei.