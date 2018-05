Internationaler Teamgym Cup in Dornbirn

Das TSZ Dornbirn lud zum großen Turnfest.

Dornbirn. Turnsport-Fans kamen vergangenes Wochenende der Messehalle 1 in Dornbirn voll auf ihre Kosten. Beim Internationalen Teamgym Cup waren 134 Teams mit mehr als 250 Aktiven aus Italien, Deutschland und Österreich am Start. Aus Deutschland waren es die Nationalteams, die diesen Wettkampf als Vorbereitung für die Europameisterschafen in Lissabon im Oktober nutzten.

Großes Zuschauerinteresse

Zur Freude der Veranstalter, dem TSZ Dornbirn, war bei allen drei Wettkampfdurchgängen die Messehalle immer sehr gut besucht und das Publikum sah, was Team-Turnen so attraktiv macht: choreographisch anspruchsvolle Bodenübungen und spektakuläre Vorführungen auf der Tumblingbahn und am Trampolin mit Mehrfachsalto und Schrauben.

In der Wertungsklasse „Senior Women“ zeigten die Turnerinnen des Turnsportzentrums Dornbirn den besten Wettkampf des Tages. Sie waren noch als Vereinsteam am Start und konnten die Nationalteams aus Deutschland – die außer Konkurrenz am Start waren – mit der Gesamtpunktzahl von 41,40 deutlich hinter sich lassen. Auch in der Klasse der „Juniorinnen“ und „Youth“ setzten sich die Teams vom TSZ Dornbirn durch und holten sich den Sieg mit technisch fehlerfrei geturnten Übungen.