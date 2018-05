Internationaler Team-Gym-Cup in Dornbirn

Am 12. Mai messen sich die besten Team-Turner in Dornbirn.

Dornbirn. Kommenden Samstag trifft sich in der Messehalle 1 in Dornbirn wieder die Turnelite aus dem In- und Ausland. Das TSZ Dornbirn ist Gastgeber des internationalen Teamgym-Meetings bei dem sich 32 Mannschaften von 10 Vereinen und aus 3 Ländern dem größten internationalen Wettkampf in der Sparte „Team Turnen“ in Österreich messen.