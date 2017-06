Internationale Keramiktage im Schlosserhus

Rankweil. (bra) Die Idee der keramischen Künstlertage brachte Werner Sonderegger, Obmann der Volkshochschule Schlosserhus nach Vorarlberg. Das war im Jahr 1997. Seither wird das Festival abwechselnd in Kapfenstein (Steiermark) und in Vorarlberg veranstaltet. 40 Kursteilnehmer, von Anfängern bis künstlerisch Ausgebildeten, erhalten eine Woche lang von renommierten Keramikkünstler und -künstlerinnen Anleitung für kreatives Schaffen mit Ton. Die fertigen Werkstücke werden am Ende der Kurswoche mit speziellen Bränden veredelt (Raku, Koksofen, Schaffelbrand).

Eröffnungsausstellung

Die Keramiktage werden am Samstag, den 12. August im Vinomnasaal mit einer Ausstellung unter dem Motto “Natürliches und Figürliches” eröffnet.