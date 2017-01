Internationale Coach Ausbildung in Viktorsberg

Viktorsberg. (loa) seit zwanzig Jahren gibt es die von Rudolf Fitz gegründete Akademie. Vor zehn Jahren startete mit fünf Teilnehmern die erste Winterakademie. Inzwischen kommt die Akademie nicht nur im Winter, auch im Sommer und Herbst ist es möglich die ISO 17024 zertifizierter Lehrgänge zu absolvieren. „Qualität und Service stehen bei uns an erster Stelle, 92% aller Teilnehmer stufen uns zwischen exzellent und sehr gut ein. Unsere Lehrgänge orientieren sich an Werten und sind somit Einzigartig im Deutschsprachigem Raum“, so Nikolas Fitz.

Zum zwanzigjährigen Jubiläum wird dieses Jahr eine Sommerakademie in Meran stattfinden. Seit der Gründung 1997 ist die Coach und Trainer Akademie Schweiz stetig gewachsen. Waren es vor fünf Jahren noch 10 Standorte an denen gelehrt wurde, so sind es heute über zwanzig Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.

„Wir sind ein dynamisches Unternehmen, unsere Trainer sind immer auf dem neuesten Stand und jeder einzelne Interessent bekommt vorab eine individuelle Beratung von uns“, bekräftigt Nikolas Fitz Geschäftsführer & Bildungs-Berater.

Wer noch mehr über die Coach und Trainer Akademie Schweiz wissen möchte:

Coach und Trainer Akademie Schweiz