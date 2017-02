Engagement sei gefragt, um den Schrecken zu mildern - © APA (Archiv)

Mit der Flüchtlingspolitik und insbesondere dem Schicksal geflohener Kinder hat sich die dritte internationale Bürgermeisterkonferenz NOW in Wien am Montag und Dienstag auseinandergesetzt. Als einer der Mitorganisatoren beklagte Künstler Andre Heller: “Die meisten (Politiker) haben keine Ahnung des Schreckens”, den Flüchtlinge durchmachen.