International und persönlich

Die rund 800 Studierenden stehen in direktem Kontakt zum Lehrkörper – auf einen Dozierenden kommen zwölf Studierende. Damit ist bei überschaubaren Studiengebühren ein persönliches Arbeitsumfeld garantiert.

Innovative Lehre

Mit neuen Ansätzen zeigt die Universität, was moderne Lehre bedeutet. Nach schweizerischen Qualitätsstandards wird hier dynamisch Wissen transferiert. Die vier Institute Architektur und Raumentwicklung, Entrepreneurship, Finanzdienstleistungen und Wirtschaftsinformatik setzen auf eine kreative und leistungsbetonte Umgebung. Hier wird in kleinen Gruppen praxisnah gearbeitet, den Absolventen ermöglicht das hervorragende Karrierechancen auf einem attraktiven Arbeitsmarkt.

International und regional

Die Universität Liechtenstein überzeugt mit einem lebendigen Campus mit Studierenden aus über 40 Ländern. Diese profitieren vom exzellenten Netzwerk der Universität in Form von Austauschprogrammen mit 80 Partnerhochschulen in 38 Ländern. Gleichzeitig ist die Universität fest in der Region verankert und ein Innovationsmotor der hiesigen Wirtschaft. Sie berät Gemeinden, Wirtschaftsunternehmen und die Verwaltung, unterstützt KMU und Start-ups sowie Non-Profit-Organisationen und wirkt im Drei-Länder-Rheintal als offenes Transferzentrum für innovatives Wissen und Technologie.

Leuchtturm der Forschung

Mit Themen wie Nachhaltiges Planen und Bauen, Entrepreneurship, Wealth Management und Business Process Management leistet die Universität wertvolle Beiträge für internationale Diskussionen. Fachimpulse aus und zurück nach Liechtenstein zeigen, das Fürstentum ist ein exzellenter Wissenschaftsstandort. Studierenden garantiert dies eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung auf internationalem Niveau.



Studienangebot

• Bachelorstudiengänge: Architektur, Betriebswirtschaftslehre

• Masterstudiengänge: Architecture, Entrepreneurship, Finance, Information Systems

• Doktoratsstudiengänge: Business Economics, Architecture and Planning

• Weiterbildung: Executive Masterstudiengänge (LL.M., EMBA), Lehrgänge, Seminare und Tagungen in den Bereichen Banking and Finance, Entrepreneurship und Management, Recht, Steuern und Wirtschaftsinformatik.

Zusätzlicher Weiterbildungsstudiengang ab Juni 2017:

Master of Business Administration (MBA) in Corporate Finance & Accounting

Weitere Informationen unter www.uni.li