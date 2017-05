International Opera Award für Salzburger Ades-Uraufführung

Beste Uraufführung des Jahres: Thomas Ades' "The Exterminating Angel" - © APA

Zahlreiche österreichische Chancen auf die International Opera Awards 2017 sind am Sonntag bei der Gala in London in Preise umgemünzt worden. Das Salzburger Festspiel-Auftragswerk “The Exterminating Angel” von Thomas Ades wurde zur besten Uraufführung gekürt, Anna Netrebko zur besten Sängerin, der Arnold Schoenberg Chor zum besten Chor und Symphoniker-Chef Philippe Jordan zum besten Dirigenten.