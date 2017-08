Interessenvertreter hoffen auf Klarheit beim Dieselgipfel

Die Umweltschutzorganisation WWF hofft auf eine “echte Diesel-Wende”, befürchtet aber, “dass es sich um Wahlkampf-Aktionismus handelt”. “Es ist höchste Zeit, dass ein Ende des Dieselantriebs eingeläutet wird. Der 1893 erfundene Diesel-Antrieb verschwendet drei Viertel der Energie, die an der Tankstelle gekauft wurde, als Abwärme”, so Karl Schellmann, Klimasprecher des WWF Österreich.

Der ARBÖ fordert Klarheit ein. “Jedenfalls darf am Ende der Diskussion nicht herauskommen, dass die österreichischen Dieselfahrer die Rechnung für die Verfehlungen der Industrie bezahlen”, so ARBÖ-Geschäftsführer Gerald Kumnig.

Die Ölindustrie wünscht sich wiederum mehr Realitätssinn in der Diskussion über die Zukunft des Verbrennungsmotors. “Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren werden mit Sicherheit auch nach dem Jahr 2030 noch eine wichtige Rolle einnehmen – vor allem im Straßengüterverkehr und bei Langstreckenfahrten”, so die Mineralölindustrie in einer Aussendung.

Als vertane Chance sehen die Grünen den Dieselgipfel von Verkehrsministerium und Autoimporteuren. “Es ist ein Schmalspurgipfel”, kritisierte Ulrike Lunacek, Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl. Umweltlandesräte, Umweltorganisationen aber auch ÖAMTC, ARBÖ und VCÖ seien nicht eingebunden worden, kritisierte sie.

Dass Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) ab 2030 nur noch abgasfreie Kraftfahrzeuge zugelassen sehen möchte, begrüßte Lunacek. “Ich bin froh, dass er auf die grüne Linie eingeschwenkt ist”, meinte sie. Es brauche nun aber konkrete Maßnahmen, wie das umzusetzen sei. Von den Automobilherstellern verlangte sie eine Garantie, dass es nie wieder zu einem solchen Abgasbetrug kommen werde. Zudem müssten sie die Kosten für die Umrüstung der Autos tragen. Auch für die Möglichkeit von Sammelklagen wollen die Grünen im Nationalrat eintreten.

Das Transitforum Austria-Tirol hat vor dem “Dieselgipfel” in einem offenen Brief an Leichtfried scharfe Kritik geübt. Allein der Begriff “Dieselgipfel” sei eine Bagatellisierung, vielmehr handle es sich um einen “Abgasbetrugs-Gipfel”, zu dem auch “Strafrechtler” eingeladen werden sollten, hieß es in dem der APA vorliegenden Schreiben.

Das Transitforum forderte Leichtfried am Dienstag auf, “sich mit keinen neuen Schwindeleien zufriedenzugeben – es zählen nicht eingebaute ‘Manipulationskasteln’ jedweder Art, sondern das, was beim Auspuff herauskommt”. Der Verkehrsminister solle Hersteller und Verkäufer “deutlich und selbstbewusst an ihre persönliche Verantwortung” erinnern. “Wer ein sauberes Auto erzeugt oder verkauft, hat dafür zu sorgen, dass beim Auspuff dieselben Werte gemessen werden, wie in Typenschein und Zulassung stehen – ohne Wenn und Aber”.

Die Bevölkerung und Wirtschaft in der “Alpenrepublik Österreich” würden unter dem “Abgasbetrug” dreifach leiden. Denn Urkunden, Typenschein und Zulassung würden auf vermeintlich “saubere Abgaswerte” hinweisen, während beim Auspuff um bis das Zehnfache an schädlichen Stickstoffdioxiden gemessen wird, den Kunden werde seit vielen Jahren vorgegaukelt, dass sie beim Kauf eines “sauberen Dieselfahrzeuges” einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung von Stickstoffdioxid leisten würden und dabei führten die hohen Stickstoffdioxidbelastungen zu starken gesundheitlichen Belastungen.

“Wir sind an der Brennerstrecke im Rahmengebiet der Alpenkonvention von Rosenheim bis Verona seit vielen Jahren mit Schwindeleien vielfältiger Art konfrontiert – weit überhöhte Ökopunkte, Tausende nicht nachvollziehbare Ausnahmeregelungen vom Lkw-Transit – und nun noch diesen flächendeckenden Pkw-Abgasbetrug bei den Pkw”, hieß es in dem von Transitforums-Obmann Fritz Gurgiser unterzeichneten Brief: “Es reicht und wir erwarten, dass Sie dieses Schreiben sehr ernst nehmen”.

