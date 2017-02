Interesse an Bausparen und Sparen steigt wieder

Nachdem in den vergangenen Jahren das Interesse am Eigenheim stetig anstieg, sank der Wert im vierten Quartal 2016 leicht von 42 auf 40 Prozent. Dafür holten Bausparverträge in der Gunst der Befragten von 34 auf 36 Prozent auf, gefolgt von Grundstücken (33 Prozent) und Gold (28 Prozent). Das Sparbuch befinde sich offenbar seit Mitte 2016 wieder in einem leichten Aufwärtstrend und werde von 24 Prozent als interessante Sparmöglichkeit betrachtet – vermutlich, weil das Medieninteresse am Thema Nullzinsen etwas abgeflaut sei, so GfK Austria.

Ebenfalls im Aufwind befänden sich zwei weitere eher konservative Anlagen, nämlich die Lebensversicherung und die Pensionsvorsorge mit staatlicher Förderung. Auch hier kehre das Interesse der Bevölkerung zurück.

GfK Austria befragt jährlich 18.000 Österreicher repräsentativ für die Bevölkerung ab dem Alter von 15 Jahren zu ihrem Interesse an Spar- und Anlageformen, unabhängig von der eigenen Nutzung. Das Stimmungsbarometer dazu wird quartalsweise publiziert.

(APA)