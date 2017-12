Juve blieb mit 3:1 bei Hellas Verona an Leader Napoli dran

Italiens Fußball-Serienmeiser Juventus Turin bleibt in der Serie A Tabellenführer Napoli auf den Fersen. Am Samstag setzte sich die "Alte Dame" bei Hellas Verona mit 3:1 durch und liegt weiter einen Zähler hinter dem Leader.

Inter Mailand verliert unterdessen in der Serie A weiter an Boden. Am Samstag musste sich das Team von Trainer Luciano Spalletti zuhause gegen Lazio Rom mit einem 0:0 zufriedengeben und weist bereits sieben Punkte Rückstand auf Leader Napoli auf. Der einstige Tabellenführer Inter holte in den jüngsten vier Spielen nur zwei Zähler und wartet weiter auf den ersten Sieg seit 3. Dezember.