Inter gewann gegen Roma 3:1

Eine starke erste Hälfte war für die Roma zu wenig. Zwar beförderte Dzeko den Ball nach traumhafter Chip-Vorlage von Radja Nainggolan früh volley in die Maschen, und Nainggolans Knaller an die linke Stange Pech war bereits der zweite Aluminium-Treffer des Abends (39.). Doch die starke linke Seite der Mailänder über Ivan Perisic bekamen die Hauptstädter mit Fortdauer der Partie immer weniger in den Griff.

So fielen alle drei Treffer der stark aufspielenden Gäste über Romas rechte Abwehrseite. Und Icardi und Co. bereiteten Spalletti, der den Gegner noch in der abgelaufenen Saison zum Vizemeistertitel geführt hatte, eine triumphale Rückkehr in die “Ewige Stadt”. Inter liegt damit punktegleich mit dem zuvor siegreichen Meister Juventus Turin an der Tabellenspitze. Die Turiner hatten mit einem 4:2 bei Genoa vorgelegt. Mann de Spiels war Paulo Dybala mit drei Toren.

(APA)