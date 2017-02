Intendanz für “steirischen herbst” neu ausgeschrieben

In der Ausschreibung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, werden als Anforderungsprofil unter anderem “künstlerische Kenntnisse mit Erfahrung in möglichst vielen Kunstdisziplinen” und “organisatorisch-wirtschaftliche Kenntnisse sowie mehrjährige – internationale – Erfahrung in der Leitung eines Kulturbetriebes” gewünscht. Das Mindestgehalt wird bei einer 100-Prozent-Anstellung mit jährlich 100.000 Euro brutto angegeben. Die Bewerbung von Frauen sei besonders wünschenswert. Interessenten können ihre Unterlagen bis 10. März per Email an aufsichtsrat@steirischerherbst.at einreichen.

(APA)